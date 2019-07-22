Садовой готов уйти с руководящей должности в "Самопомочи"

Источник: комментарий Андрея Садового для ТСН

Городской глава Львова Андрей Садовой считает, что после провала партии "Самопомич" на внеочередных парламентских выборах он должен подать в отставку с поста ее лидера.

Прямая речь: "Нельзя быть одновременно и мэром, и лидером партии. Это очень тяжело – я это увидел за те 5 лет. Поэтому моя работа – я мэр Львова. Я думаю, что нормальный принцип демократический: если ты не привел партию к победе – ты должен подать в отставку и партия должна выбрать нового руководителя.

У нас много классных качественных людей, думаю, будут достойные люди (руководить партией – ред.). Я остаюсь, из "Самопомощи" никуда не денусь – я ее создавал, это как мой родной ребенок, но должно быть больше драйва...".

Сам результат на выборах в парламент 2019 года Садовой прокомментировал так:

"Мы выполнили с честью наш долг, были достойным парламентской партией – сейчас мы будем внепарламентской партией.

Наверное, мы не учли определенные тренды, которые есть. Наверное, мы мало были популистскими. Мы говорили правду – а правда не всегда нравится. Но правда делает людей сильными. Поэтому только вперед, перед нами местные выборы.

Я с оптимизмом смотрю в завтрашний день. Я желаю хорошего сотрудничества новому парламенту – чтоб он сделал то, что не удалось сделать парламенту, где была "Самопомич", потому что нас всего-навсего там было 26 депутатов. И мы очень часто стояли на страже закона, здравого смысла.

Если сейчас у парламента будет рабочее большинство, рабочая коалиция – вперед, к победе, будем помогать. Но если будут делать вредные вещи для государства – будем бить в набат".

Детали: Садовой не жалеет, что после предыдущих парламентских выборов отказался стать премьер-министром:

"При Порошенко быть успешным премьером было невозможно – он сам был одновременно и премьером, и министром, всем. Это мы сейчас видим по Гройсману... Чтобы быть качественным премьером, ты должен опираться на рабочее большинство. Я думаю, что сейчас будет, наверное, рабочее большинство и премьер сможет работать в унисон... То, что мы имели в последние годы – это было грустно".

Что было раньше: Обнародованные данные Национального экзит-пола показывают, что в Верховную Раду 9 созыва попадают 5 партий, а "Самопомич" не набирает и 2% голосов.

В марте Андрей Садовой заявлял, что больше не планирует баллотироваться на должность городского главы Львова.