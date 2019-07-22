Данилюк більше не прагне в прем'єр-міністри

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Понеділок, 22 липня 2019, 02:06

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк на даний час бачить своє майбутнє саме в РНБО.

Про це він повідомив в коментарі журналістам, відповідаючи на питання, чи готовий він стати прем'єр-міністром, пише УНІАН.

"Зараз у мене дуже важлива функція - налагодити роботу Ради національної безпеки і оборони. Це надзвичайно важливий орган, і я цим зараз займаюся. Це потрібно багато уваги приділяти, формувати нову команду. Якщо буде рішення президента, це залежить від нього - я зараз своє майбутнє бачу саме в РНБО", - зазначив Данилюк.

Крім того, за його словами, він почав роботу над новою стратегією національної безпеки.

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Теми: Данилюк РНБО Слуга народу


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