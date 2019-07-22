Данилюк більше не прагне в прем'єр-міністри
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк на даний час бачить своє майбутнє саме в РНБО.
Про це він повідомив в коментарі журналістам, відповідаючи на питання, чи готовий він стати прем'єр-міністром, пише УНІАН.
"Зараз у мене дуже важлива функція - налагодити роботу Ради національної безпеки і оборони. Це надзвичайно важливий орган, і я цим зараз займаюся. Це потрібно багато уваги приділяти, формувати нову команду. Якщо буде рішення президента, це залежить від нього - я зараз своє майбутнє бачу саме в РНБО", - зазначив Данилюк.
Крім того, за його словами, він почав роботу над новою стратегією національної безпеки.
Нагадуємо:
- Раніше Данилюк підтверджував, що зацікавлений в посаді прем'єр-міністра України.
"Не буду брехати, що мене це не цікавить", - сказав він.
- 11 липня президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни в закон про очищення влади і внести до переліку посад, які підпадають під люстрацію всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
- Партія "Слуга народу" готова люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олександра Данилюка та Вадима Пристайка в разі розширення закону про очищення влади на посадових осіб часів президентства Петра Порошенка.
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