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Данилюк больше не стремится в премьер-министры

Понедельник, 22 июля 2019, 02:06

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в настоящее время видит свое будущее именно в СНБО.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он стать премьер-министром, пишет УНИАН.

"Сейчас у меня очень важная функция – наладить работу Совета национальной безопасности и обороны. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этом нужно много внимания уделять, формировать новую команду. Если будет решение президента, это зависит от него - я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - отметил Данилюк.

Кроме того, по его словам, он начал работу над новой стратегией национальной безопасности.

Напомним:

Темы: Александр ДанилюкСНБОСлуга народа
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