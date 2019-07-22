Данилюк больше не стремится в премьер-министры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в настоящее время видит свое будущее именно в СНБО.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он стать премьер-министром, пишет УНИАН.

"Сейчас у меня очень важная функция – наладить работу Совета национальной безопасности и обороны. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этом нужно много внимания уделять, формировать новую команду. Если будет решение президента, это зависит от него - я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - отметил Данилюк.

Кроме того, по его словам, он начал работу над новой стратегией национальной безопасности.



Напомним: