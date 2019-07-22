Данилюк больше не стремится в премьер-министры
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в настоящее время видит свое будущее именно в СНБО.
Об этом он сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он стать премьер-министром, пишет УНИАН.
"Сейчас у меня очень важная функция – наладить работу Совета национальной безопасности и обороны. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этом нужно много внимания уделять, формировать новую команду. Если будет решение президента, это зависит от него - я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - отметил Данилюк.
Кроме того, по его словам, он начал работу над новой стратегией национальной безопасности.
Напомним:
- Ранее Данилюк подтверждал, что заинтересован в должности премьер-министра Украины.
"Не буду врать, что меня это не интересует", - сказал он.
- 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.
- Партия "Слуга народа" готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичюса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко в случае расширения закона об очищении власти на должностных лиц времен президентства Петра Порошенко.
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