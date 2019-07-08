Данилюк підтвердив претензії на посаду прем'єр-міністра

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Понеділок, 8 липня 2019, 03:46

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України.

Про це він заявив інтерв'ю ТСН.

На питання журналістки, чи цікавить його у перспективі посада голови уряду, Данилюк відповів ствердно.

"Не буду брехати, що мене це не цікавить", – сказав він.

Данилюк заявив також, що у нього із чинним прем’єром  Володимиром Гройсманом виникав конфлікт через керівництво ДФС.

"Я сприймав його бажання стати незалежним прем’єр-міністром, але я не сприймав, що через це він йшов на певні поступки. Наприклад, з Державною фіскальною службою. Призначити людину, яка наближена до нього і яка буде працювати корупційно. І коли я намагався його збити – виникав конфлікт", - розказав він.

Нагадаємо:

  • 22 травня президент України Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

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Теми: Данилюк


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