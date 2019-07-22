Війна на сході: Окупанти порушили перемир’я, від вибуху загинули 2 бійців ООС

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні в районі населеного пункту Хутір Вільний з озброєння БМП та великокаліберного кулемета.

В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці загинули та два отримали поранення.

За даними розвідки, 21 липня один окупант загинув та двоє поранені.

Від початку поточної доби, 22 липня, обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

У штабі наголосили, що об'єднані сили "надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню".