Война на востоке: Оккупанты нарушили перемирие, от взрыва погибли 2 бойцов ООС
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны в районе населенного пункта Хутор Вольный из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих погибли и два получили ранения.
По данным разведки, 21 июля один оккупант погиб и двое ранены.
С начала текущих суток, 22 июля, обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.
В штабе отметили, что объединенные силы "надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня".
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