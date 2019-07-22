Война на востоке: Оккупанты нарушили перемирие, от взрыва погибли 2 бойцов ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны в районе населенного пункта Хутор Вольный из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих погибли и два получили ранения.

По данным разведки, 21 июля один оккупант погиб и двое ранены.

С начала текущих суток, 22 июля, обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

В штабе отметили, что объединенные силы "надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня".