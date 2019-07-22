Ківалов програє "Слузі народу" на Одещині

За даними обробки 57% протоколів, самовисуванець Сергій Ківалов програє у 135 окрузі в Одеській області кандидату від партії "Слуга народу" Олексію Леонову.

У цьому окрузі Центральна виборча комісія опрацювала 57,57% електронних протоколів.

За цими даними, Олексій Леонов набирає 40,41%, а Сергій Ківалов – 31,84%.

Решта кандидатів суттєво відстають від цих двох.

Напередодні, на початку підрахунку голосів, Ківалов мав перевагу.

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