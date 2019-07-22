Ківалов програє "Слузі народу" на Одещині

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Понеділок, 22 липня 2019, 13:23

За даними обробки 57% протоколів, самовисуванець Сергій Ківалов програє у 135 окрузі в Одеській області кандидату від партії "Слуга народу" Олексію Леонову.

У цьому окрузі Центральна виборча комісія опрацювала 57,57% електронних протоколів.

За цими даними, Олексій Леонов набирає 40,41%, а Сергій Ківалов – 31,84%.

 

Решта кандидатів суттєво відстають від цих двох.

Напередодні, на початку підрахунку голосів, Ківалов мав перевагу.  

Нагадаємо:

  • Сергій Ківалов – народний депутат фракції "Опозиційний блок" у Верховній раді 8 скликання, колишній "регіонал". Входив до Верховних Рад 3-8 кликань (із 1998 року, але 4 березня 2004 року склав депутатські повноваження).
  • Ківалов відомий під прізвиськом "Підрахуй" за сумнівний підрахунок голосів у 2004 році, коли він очолював ЦВК, та "прославився" за мовний закон "Партії регіонів".
  • Також він є президентом Національного університету "Одеська юридична академія" та приватного вишу "Міжнародний гуманітарний університет", тож міг використовувати студентів для перемоги на виборах.

Олена Рощенко, УП

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Теми: вибори Верховна Рада Одеська область


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