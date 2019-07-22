Ківалов програє "Слузі народу" на Одещині
За даними обробки 57% протоколів, самовисуванець Сергій Ківалов програє у 135 окрузі в Одеській області кандидату від партії "Слуга народу" Олексію Леонову.
У цьому окрузі Центральна виборча комісія опрацювала 57,57% електронних протоколів.
За цими даними, Олексій Леонов набирає 40,41%, а Сергій Ківалов – 31,84%.
Решта кандидатів суттєво відстають від цих двох.
Напередодні, на початку підрахунку голосів, Ківалов мав перевагу.
Нагадаємо:
- Сергій Ківалов – народний депутат фракції "Опозиційний блок" у Верховній раді 8 скликання, колишній "регіонал". Входив до Верховних Рад 3-8 кликань (із 1998 року, але 4 березня 2004 року склав депутатські повноваження).
- Ківалов відомий під прізвиськом "Підрахуй" за сумнівний підрахунок голосів у 2004 році, коли він очолював ЦВК, та "прославився" за мовний закон "Партії регіонів".
- Також він є президентом Національного університету "Одеська юридична академія" та приватного вишу "Міжнародний гуманітарний університет", тож міг використовувати студентів для перемоги на виборах.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua