Кивалов проигрывает "Слуге народа" в Одесской области

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Понедельник, 22 июля 2019, 13:23

По данным обработки 57% протоколов, самовыдвиженец Сергей Кивалов проигрывает в 135 округе в Одесской области кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Леонову.

В этом округе Центральная избирательная комиссия обработала 57,57% электронных протоколов.

По этим данным, Алексей Леонов набирает 40,41%, а Сергей Кивалов – 31,84%.

 

Остальные кандидаты существенно отстают от этих двух.

Накануне, в начале подсчета голосов, Кивлов имел преимущество.

Напомним:

  • Сергей Кивалов – народный депутат фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде 8 созыва, бывший "регионал".
  • Кивалов известен под прозвищем "Пидрахуй" за сомнительный подсчет голосов в 2004 году, когда он возглавлял ЦИК, и "прославился" за языковой закон "Партии регионов".
  • Также он является президентом Национального университета "Одесская юридическая академия" и частного вуза "Международный гуманитарный университет", поэтому мог использовать студентов для победы на выборах.

Алена Рощенко, УП

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Темы: виборы Верховная Рада Одесская область


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