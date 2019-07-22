Кивалов проигрывает "Слуге народа" в Одесской области
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Понедельник, 22 июля 2019, 13:23
По данным обработки 57% протоколов, самовыдвиженец Сергей Кивалов проигрывает в 135 округе в Одесской области кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Леонову.
В этом округе Центральная избирательная комиссия обработала 57,57% электронных протоколов.
По этим данным, Алексей Леонов набирает 40,41%, а Сергей Кивалов – 31,84%.
Остальные кандидаты существенно отстают от этих двух.
Накануне, в начале подсчета голосов, Кивлов имел преимущество.
Напомним:
- Сергей Кивалов – народный депутат фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде 8 созыва, бывший "регионал".
- Кивалов известен под прозвищем "Пидрахуй" за сомнительный подсчет голосов в 2004 году, когда он возглавлял ЦИК, и "прославился" за языковой закон "Партии регионов".
- Также он является президентом Национального университета "Одесская юридическая академия" и частного вуза "Международный гуманитарный университет", поэтому мог использовать студентов для победы на выборах.
Алена Рощенко, УП
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