Кивалов проигрывает "Слуге народа" в Одесской области

По данным обработки 57% протоколов, самовыдвиженец Сергей Кивалов проигрывает в 135 округе в Одесской области кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Леонову.

В этом округе Центральная избирательная комиссия обработала 57,57% электронных протоколов.

По этим данным, Алексей Леонов набирает 40,41%, а Сергей Кивалов – 31,84%.

Остальные кандидаты существенно отстают от этих двух.

Накануне, в начале подсчета голосов, Кивлов имел преимущество.

Напомним: