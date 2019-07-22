"Динамо" дізналося суперника по кваліфікації Ліги Чемпіонів
Понеділок, 22 липня 2019, 13:23
У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" зустрінеться з бельгійським "Брюгге".
Такі результати жеребкування, що пройшло у швейцарському Ньйоні 22 липня.
Серед можливих суперників "Динамо" також були "Істанбул", "ЛАСК, а також російський "Краснодар". Втім, українські та російськи клуби УЄФА розводить.
"Динамо" при жеребкуванні було серед "сіяних" команд.
Перші матчі пройдуть 6/7 серпня, а матчі-відповіді 13 серпня.
Микола Аврамчук для УП