"Динамо" дізналося суперника по кваліфікації Ліги Чемпіонів

16669 переглядів
Понеділок, 22 липня 2019, 13:23

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" зустрінеться з бельгійським "Брюгге".

Такі результати жеребкування, що пройшло у швейцарському Ньйоні 22 липня.

Серед можливих суперників "Динамо" також були "Істанбул", "ЛАСК, а також російський "Краснодар". Втім, українські та російськи клуби УЄФА розводить.

"Динамо" при жеребкуванні було серед "сіяних" команд.

Перші матчі пройдуть 6/7 серпня, а матчі-відповіді 13 серпня.

Микола Аврамчук для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: футбол


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гравець збірної України буде грати в італійській Серії А 16 липня 2019, 17:13
У результаті сутичок футбольних фанатів у Франції затримали 250 людей 15 липня 2019, 08:55
Екс-капітан "Шахтаря" повертається в клуб 20 червня 2019, 12:05
Усі новини
Головні новини
Біля ДБР на машину Порошенка вистрибнув чоловік, зав'язалася бійка
Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР
Екіпаж затриманого в Україні танкера повертається в РФ
Порошенко все-таки приїхав у ДБР
Усі новини
мандри

10 неймовірних середземноморських островів, про які ви не чули

психологія

Як контролювати злість: 25 способів залишатись спокійним

думка

Як працює трекер сну?