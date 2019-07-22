"Динамо" дізналося суперника по кваліфікації Ліги Чемпіонів

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" зустрінеться з бельгійським "Брюгге".

Такі результати жеребкування, що пройшло у швейцарському Ньйоні 22 липня.

Серед можливих суперників "Динамо" також були "Істанбул", "ЛАСК, а також російський "Краснодар". Втім, українські та російськи клуби УЄФА розводить.

"Динамо" при жеребкуванні було серед "сіяних" команд.

Перші матчі пройдуть 6/7 серпня, а матчі-відповіді 13 серпня.