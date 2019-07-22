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"Динамо" узнало соперника по квалификации Лиги Чемпионов

Понедельник, 22 июля 2019, 13:23

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" встретится с бельгийским "Брюгге".

Такие результаты жеребьевки, прошло в швейцарском Ньоне 22 июля.

Среди возможных соперников "Динамо" также были "Истанбул", "ЛАСК, а также российский "Краснодар". Впрочем, украинские и российские клубы УЕФА разводит.

"Динамо" при жеребьевке было среди "сеяных" команд.

Первые матчи пройдут 6/7 августа, а ответные - 13 августа.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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