"Динамо" узнало соперника по квалификации Лиги Чемпионов
Понедельник, 22 июля 2019, 13:23
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" встретится с бельгийским "Брюгге".
Такие результаты жеребьевки, прошло в швейцарском Ньоне 22 июля.
Среди возможных соперников "Динамо" также были "Истанбул", "ЛАСК, а также российский "Краснодар". Впрочем, украинские и российские клубы УЕФА разводит.
"Динамо" при жеребьевке было среди "сеяных" команд.
Первые матчи пройдут 6/7 августа, а ответные - 13 августа.
Николай Аврамчук для УП