На Житомирщині програють Литвин і Пашинський

Нардепи 8-го скликання Сергій Пашинський та Володимир Литвин програють вибори на Житомирщині своїм суперникам зі "Слуги народу".

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

На 64-му окрузі за результатом опрацювання 61,20% протоколів перемагає В’ячеслав Сігачов від "Слуги народу". За нього віддали голоси 28,74% виборців. Пашинського підтримали лише 17,62%.

На 65-му окрузі за результатом опрацювання 41% протоколів виграє Дмитро Костюк від "Слуги народу". За нього віддали голоси 32,99% виборців. Литвин наразі отримує 29,45% підтримки.

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