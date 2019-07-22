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На Житомирщині програють Литвин і Пашинський

Понеділок, 22 липня 2019, 13:27
На Житомирщині програють Литвин і Пашинський

Нардепи 8-го скликання Сергій Пашинський та Володимир Литвин програють вибори на Житомирщині своїм суперникам зі "Слуги народу".

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

На 64-му окрузі за результатом опрацювання 61,20% протоколів перемагає В’ячеслав Сігачов від "Слуги народу". За нього віддали голоси 28,74% виборців. Пашинського підтримали лише 17,62%.

На 65-му окрузі за результатом опрацювання 41% протоколів виграє Дмитро  Костюк від "Слуги народу". За нього віддали голоси 32,99% виборців. Литвин наразі отримує 29,45% підтримки.  

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні відбулися парламентські вибори.
  • За результатом підрахунку 59,77% бюлетенів, до Ради потрапляють 5 партій ("Слугу народу" – 42,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,97%, "Європейська солідарність" – 8,57%, "Батьківщина" – 8,01% та "Голос" – 6,34%).
  • Литвин і Пашинський були народними депутатами упродовж 4 скликань.  

Українська правда

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Теми: ЖитомирвибориПашинський
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