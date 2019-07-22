На Житомирщине проигрывают Литвин и Пашинский
Понедельник, 22 июля 2019, 13:27
Нардепы 8-го созыва Сергей Пашинский и Владимир Литвин проигрывают выборы на Житомирщине своим соперникам от "Слуги народа".
Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
На 64-м округе по результатам обработки 61,20% протоколов побеждает Вячеслав Сигачов от "Слуги народа". За него отдали голоса 28,74% избирателей. Пашинского поддержали только 17,62%.
На 65-м округе по результатам обработки 41% протоколов выигрывает Дмитрий Костюк от "Слуги народа". За него отдали голоса 32,99% избирателей. Литвин пока получает 29,45% поддержки.
Напомним:
- 21 июля в Украине прошли парламентские выборы.
- По результатам подсчета 59,77% бюллетеней, в Раду попадают 5 партий ("Слуга народа" – 42,5%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12.97%, "Европейская солидарность" – 8,57%, "Батькивщина" – 8,01% и "Голос" – 6,34%).
- Литвин и Пашинский были народными депутатами в течение 4 созывов.
Украинская правда