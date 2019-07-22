На Житомирщине проигрывают Литвин и Пашинский

Нардепы 8-го созыва Сергей Пашинский и Владимир Литвин проигрывают выборы на Житомирщине своим соперникам от "Слуги народа".

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

На 64-м округе по результатам обработки 61,20% протоколов побеждает Вячеслав Сигачов от "Слуги народа". За него отдали голоса 28,74% избирателей. Пашинского поддержали только 17,62%.

На 65-м округе по результатам обработки 41% протоколов выигрывает Дмитрий Костюк от "Слуги народа". За него отдали голоса 32,99% избирателей. Литвин пока получает 29,45% поддержки.

Напомним: