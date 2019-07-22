На Житомирщине проигрывают Литвин и Пашинский

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Понедельник, 22 июля 2019, 13:27

Нардепы 8-го созыва Сергей Пашинский и Владимир Литвин проигрывают выборы на Житомирщине своим соперникам от "Слуги народа".

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

На 64-м округе по результатам обработки 61,20% протоколов побеждает Вячеслав Сигачов от "Слуги народа". За него отдали голоса 28,74% избирателей. Пашинского поддержали только 17,62%.

На 65-м округе по результатам обработки 41% протоколов выигрывает Дмитрий Костюк от "Слуги народа". За него отдали голоса 32,99% избирателей. Литвин пока получает 29,45% поддержки.

Напомним:

  • 21 июля в Украине прошли парламентские выборы.
  • По результатам подсчета 59,77% бюллетеней, в Раду попадают 5 партий (​​"Слуга народа" –  42,5%, "Оппозиционная платформа –  За жизнь" –  12.97%, "Европейская солидарность" –  8,57%, "Батькивщина" –  8,01% и "Голос" –  6,34%).

Украинская правда

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Темы: Житомир виборы Пашинский


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