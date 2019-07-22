Богуслаєв поступається весільному фотографу від "Слуги народу"

Народний депутат чотирьох скликань В’ячеслав Богуслаєв, за результатами опрацювання 75,34% протоколів, поступається на 77-му виборчому окрузі у Запорізькій області кандидату від "Слуги народу" Сергію Штепі.

Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.

Зокрема, Штепа набирає 43,66% голосів, а самовисуванець Богуслаєв - 32,15%.

Сергій Штепа FB

Представник пропрезидентської "Слуги народу" на 77-му окрузі працює весільним фотографом. Водночас, за інформацією ЦВК, наразі Штепа тимчасово не працює. Кандидату виповнилося 29 років.

Запорізькі сайти пишуть, що година роботи фотографа Штепи коштує від 1300 до 1900 грн.

В’ячеслав Богуслаєв

Нагадаємо: