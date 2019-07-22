Богуслаєв поступається весільному фотографу від "Слуги народу"
Понеділок, 22 липня 2019, 14:01
Народний депутат чотирьох скликань В’ячеслав Богуслаєв, за результатами опрацювання 75,34% протоколів, поступається на 77-му виборчому окрузі у Запорізькій області кандидату від "Слуги народу" Сергію Штепі.
Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.
Зокрема, Штепа набирає 43,66% голосів, а самовисуванець Богуслаєв - 32,15%.
Представник пропрезидентської "Слуги народу" на 77-му окрузі працює весільним фотографом. Водночас, за інформацією ЦВК, наразі Штепа тимчасово не працює. Кандидату виповнилося 29 років.
Запорізькі сайти пишуть, що година роботи фотографа Штепи коштує від 1300 до 1900 грн.
Нагадаємо:
- Богуслаєв є президентом і генеральним конструктором "Мотор Січ".
- У березні 2017 року він задекларував 30 000 000 грн доходу від відчуження нерухомого майна, джерелом якого було це АТ.
- У липні 2019 року Служба безпеки заявила, що припинила незаконну діяльність групи компаній "Мотор Січ", які протягом двох років фінансували так звану "ДНР".
- Богуслаєв тричі проходив у Раду за списком "Партії регіонів", а в 2014 році потрапив у парламент як самовисуванець.
Українська правда