Богуслаев уступает свадебному фотографу от "Слуги народа"

Народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев, по результатам обработки 75,34% протоколов, уступает на 77-м избирательном округе в Запорожской области кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе.

Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.

В частности, Штепа набирает 43,66% голосов, а самовыдвиженец Богуслаев - 32,15%.

Сергей Штепа FB

Представитель пропрезидентской "Слуги народа" на 77-м округе работает свадебным фотографом. В то же время, по информации ЦИК, пока Штепа временно не работает. Кандидату исполнилось 29 лет.

Запорожские сайты пишут, что час работы фотографа Штепы стоит от 1300 до 1900 грн.

Вячеслав Богуслаев

Напомним: