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Богуслаев уступает свадебному фотографу от "Слуги народа"

Понедельник, 22 июля 2019, 14:01

Народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев, по результатам обработки 75,34% протоколов, уступает на 77-м избирательном округе в Запорожской области кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе.

Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.

В частности, Штепа набирает 43,66% голосов, а самовыдвиженец Богуслаев - 32,15%.

 
Сергей Штепа
FB
 

Представитель пропрезидентской "Слуги народа" на 77-м округе работает свадебным фотографом. В то же время, по информации ЦИК, пока Штепа временно не работает. Кандидату исполнилось 29 лет.

Запорожские сайты пишут, что час работы фотографа Штепы стоит от 1300 до 1900 грн.

 
Вячеслав Богуслаев

Напомним:

  • Богуслаев является президентом и генеральным конструктором "Мотор Сич".
  • В марте 2017 года он задекларировал 30 000 000 грн дохода от отчуждения недвижимого имущества, источником которого было это АО.
  • В июле 2019 года Служба безопасности заявила, что прекратила незаконную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которые в течение двух лет финансировали так называемую "ДНР".
  • Богуслаев трижды проходил в Раду по списку "Партии регионов", а в 2014 году попал в парламент как самовыдвиженец.

Украинская правда

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Темы: виборыВерховная Рада
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