Один кандидат від "Свободи" пробився у Раду
Понеділок, 22 липня 2019, 14:26
В одномандатному виборчому окрузі №83 в Івано-Франківській області перемогла кандидатка від ВО "Свобода" Оксана Савчук.
Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
За результатами 100% підрахованих протоколів, за Савчук проголосували 46,67% виборців.
Друге посів представник "Слуги народу" Андрій Сторожук. За нього віддали свої голоси 23,28% виборців.
Савчук єдиний представник ВО "Свободи", яка наразі потрапляє до парламенту.
Нагадаємо:
- 21 липня в Україні відбулися парламентські вибори.
- За результатом підрахунку 59,77% бюлетенів, до Ради потрапляють 5 партій ("Слугу народу" – 42,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,97%, "Європейська солідарність" – 8,57%, "Батьківщина" – 8,01% та "Голос" – 6,34%).
Українська правда