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Один кандидат від "Свободи" пробився у Раду

Понеділок, 22 липня 2019, 14:26

В одномандатному виборчому окрузі №83 в Івано-Франківській області перемогла кандидатка від ВО "Свобода" Оксана Савчук.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

За результатами 100% підрахованих протоколів, за Савчук проголосували 46,67% виборців.

Друге посів представник "Слуги народу" Андрій Сторожук. За нього віддали свої голоси 23,28% виборців.

Савчук єдиний представник ВО "Свободи", яка наразі потрапляє до парламенту.

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні відбулися парламентські вибори.
  • За результатом підрахунку 59,77% бюлетенів, до Ради потрапляють 5 партій ("Слугу народу" – 42,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,97%, "Європейська солідарність" – 8,57%, "Батьківщина" – 8,01% та "Голос" – 6,34%).

Українська правда

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Теми: вибориВерховна РадаСвобода
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