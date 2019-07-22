Один кандидат від "Свободи" пробився у Раду

В одномандатному виборчому окрузі №83 в Івано-Франківській області перемогла кандидатка від ВО "Свобода" Оксана Савчук.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

За результатами 100% підрахованих протоколів, за Савчук проголосували 46,67% виборців.

Друге посів представник "Слуги народу" Андрій Сторожук. За нього віддали свої голоси 23,28% виборців.

Савчук єдиний представник ВО "Свободи", яка наразі потрапляє до парламенту.

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