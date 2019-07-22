Один кандидат от "Свободы" пробился в Раду
Понедельник, 22 июля 2019, 14:26
В одномандатном избирательном округе №83 в Ивано-Франковской области победила кандидат от ВО "Свобода" Оксана Савчук.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
По результатам 100% подсчитанных протоколов, за Савчук проголосовали 46,67% избирателей.
Второе место занял представитель "Слуги народа" Андрей Сторожук. За него отдали свои голоса 23,28% избирателей.
Савчук единственный представитель ВО "Свобода", которая сейчас попадает в парламент.
Напомним:
- 21 июля в Украине прошли парламентские выборы.
- По результатам подсчета 59,77% бюллетеней, в Раду попадают 5 партий ("Слуга народа" – 42,5%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12.97%, "Европейская солидарность" – 8,57%, "Батькивщина" – 8,01% и "Голос" – 6,34%).
Украинская правда