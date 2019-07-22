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Один кандидат от "Свободы" пробился в Раду

Понедельник, 22 июля 2019, 14:26

В одномандатном избирательном округе №83 в Ивано-Франковской области победила кандидат от ВО "Свобода" Оксана Савчук.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По результатам 100% подсчитанных протоколов, за Савчук проголосовали 46,67% избирателей.

Второе место занял представитель "Слуги народа" Андрей Сторожук. За него отдали свои голоса 23,28% избирателей.

Савчук единственный представитель ВО "Свобода", которая сейчас попадает в парламент.

Напомним:

  • 21 июля в Украине прошли парламентские выборы.
  • По результатам подсчета 59,77% бюллетеней, в Раду попадают 5 партий (​​"Слуга народа" –  42,5%, "Оппозиционная платформа –  За жизнь" – 12.97%, "Европейская солидарность" –  8,57%, "Батькивщина" – 8,01% и "Голос" – 6,34%).

Украинская правда

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Темы: виборыВерховная РадаСвобода
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