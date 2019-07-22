Один кандидат от "Свободы" пробился в Раду

В одномандатном избирательном округе №83 в Ивано-Франковской области победила кандидат от ВО "Свобода" Оксана Савчук.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По результатам 100% подсчитанных протоколов, за Савчук проголосовали 46,67% избирателей.

Второе место занял представитель "Слуги народа" Андрей Сторожук. За него отдали свои голоса 23,28% избирателей.

Савчук единственный представитель ВО "Свобода", которая сейчас попадает в парламент.

Напомним: