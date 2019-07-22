Партія Зеленського бере всю мажоритарку Києва
Джерело: ЦВК
Партія "Слуга народу" перемагає в усіх одномандатних округах Києва.
Деталі: Центральна виборча комісія опрацювала вже більше 50% протоколів із мажоритарних округів столиці. Відрив представників президентської партії від конкурентів – більше 10%. Повністю пораховано один округ – 212.
На окрузі 211 від "Слуги народу" перемагає Олександр Юрченко,
Округ 212 – Максим Перебийніс (за даними 100% протоколів – 34,43%),
Округ 213 – Артем Дубнов,
Округ 214 – Сергій Швець,
Округ 215 – Богдан Яременко,
Округ 216 – Леся Забуранна,
Округ 217 – Мар’яна Безугла,
Округ 218 – Дмитро Гурін,
Округ 219 – Микола Тищенко,
Округ 220 – Ганна Бондар,
Округ 221 – Анна Пуртова,
Округ 222 – Роман Грищук,
Округ 223 – Людмила Буймістер.
Що відбулося раніше: 21 липня після закриття виборчих дільниць номер 9 виборчого списку "Слуги народу" гендиректор холдингу "1+1 media" Олександр Ткаченко заявив, що їхня політсила бере всі мажоритарні округи в столиці. Згідно з даними ЦВК, президентська партія впевнено лідирує в Києві і по багатомандатному округу.