Партія Зеленського бере всю мажоритарку Києва

Джерело: ЦВК

Партія "Слуга народу" перемагає в усіх одномандатних округах Києва.

Деталі: Центральна виборча комісія опрацювала вже більше 50% протоколів із мажоритарних округів столиці. Відрив представників президентської партії від конкурентів – більше 10%. Повністю пораховано один округ – 212.

На окрузі 211 від "Слуги народу" перемагає Олександр Юрченко,

Округ 212 – Максим Перебийніс (за даними 100% протоколів – 34,43%),

Округ 213 – Артем Дубнов,

Округ 214 – Сергій Швець,

Округ 215 – Богдан Яременко,

Округ 216 – Леся Забуранна,

Округ 217 – Мар’яна Безугла,

Округ 218 – Дмитро Гурін,

Округ 219 – Микола Тищенко,

Округ 220 – Ганна Бондар,

Округ 221 – Анна Пуртова,

Округ 222 – Роман Грищук,

Округ 223 – Людмила Буймістер.

Що відбулося раніше: 21 липня після закриття виборчих дільниць номер 9 виборчого списку "Слуги народу" гендиректор холдингу "1+1 media" Олександр Ткаченко заявив, що їхня політсила бере всі мажоритарні округи в столиці. Згідно з даними ЦВК, президентська партія впевнено лідирує в Києві і по багатомандатному округу.