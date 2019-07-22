Партия Зеленского берет всю мажоритарку Киева
Источник: ЦИК
Партия "Слуга народа" побеждает во всех одномандатных округах Киева.
Детали: Центральная избирательная комиссия обработала уже более 50% протоколов из мажоритарных округов столицы. Отрыв представителей президентской партии от конкурентов - более 10%. Полностью посчитано один округ - 212.
В округе 211 от "Слуги народа" побеждает Александр Юрченко,
Округ 212 - Максим Перебийнис (по данным 100% протоколов - 34,43%),
Округ 213 - Артем Дубнов,
Округ 214 - Сергей Швец,
Округ 215 - Богдан Яременко,
Округ 216 - Леся Забуранная,
Округ 217 - Марьяна Безуглая,
Округ 218 - Дмитрий Гурин,
Округ 219 - Николай Тищенко,
Округ 220 - Анна Бондарь,
Округ 221 - Анна Пуртова,
Округ 222 - Роман Грищук,
Округ 223 - Людмила Буймистер.
Что произошло ранее: 21 июля после закрытия избирательных участков номер 9 избирательного списка "Слуги народа" гендиректор холдинга "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что их политсила берет все мажоритарные округа в столице. Согласно данным ЦИК, президентская партия уверенно лидирует в Киеве и по многомандатному округу.