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Партия Зеленского берет всю мажоритарку Киева

Понедельник, 22 июля 2019, 14:41

Источник: ЦИК

Партия "Слуга народа" побеждает во всех одномандатных округах Киева.

Детали: Центральная избирательная комиссия обработала уже более 50% протоколов из мажоритарных округов столицы. Отрыв представителей президентской партии от конкурентов - более 10%. Полностью посчитано один округ - 212.

В округе 211 от "Слуги народа" побеждает Александр Юрченко,

Округ 212 - Максим Перебийнис (по данным 100% протоколов - 34,43%),

Округ 213 - Артем Дубнов,

Округ 214 - Сергей Швец,

Округ 215 - Богдан Яременко,

Округ 216 - Леся Забуранная,

Округ 217 - Марьяна Безуглая,

Округ 218 - Дмитрий Гурин,

Округ 219 - Николай Тищенко,

Округ 220 - Анна Бондарь,

Округ 221 - Анна Пуртова,

Округ 222 - Роман Грищук,

Округ 223 - Людмила Буймистер.

 

Что произошло ранее: 21 июля после закрытия избирательных участков номер 9 избирательного списка "Слуги народа" гендиректор холдинга "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что их политсила берет все мажоритарные округа в столице. Согласно данным ЦИК, президентская партия уверенно лидирует в Киеве и по многомандатному округу.

Валентина Романенко, УП

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Темы: КиеввиборыСлуга народа
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