Вертоліт із спецпризначенцями вилетів на округ, де програє Пашинський

Джерело: Національна поліція

Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчий округ №64.

Деталі: 22 липня з Києва в Житомирську область прибув спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції. Рішення направити в Коростень вертольотом Мі-8 придані сили поліції було прийняте після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій – до ОВК №64.

Поліцейських спецпризначенців направили на Житомирщину для підсилення місцевої поліції та допомоги у забезпеченні публічного порядку та безпеки, а також реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці.

Що відбулося раніше: Згідно з даними ЦВК, нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський програє на 64-му окрузі. За результатом опрацювання 61,20% протоколів перемагає В’ячеслав Сігачов від "Слуги народу". За нього віддали голоси 28,74% виборців. Пашинського підтримали лише 17,62%.