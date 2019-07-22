Вертоліт із спецпризначенцями вилетів на округ, де програє Пашинський

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Понеділок, 22 липня 2019, 15:00

Джерело: Національна поліція

Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчий округ №64.

Деталі: 22 липня з Києва в Житомирську область прибув спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції. Рішення направити в Коростень вертольотом Мі-8 придані сили поліції було прийняте після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій – до ОВК №64.

Поліцейських спецпризначенців направили на Житомирщину для підсилення місцевої поліції та допомоги у забезпеченні публічного порядку та безпеки, а також реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці.

Що відбулося раніше: Згідно з даними ЦВК, нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський програє на 64-му окрузі. За результатом опрацювання 61,20% протоколів перемагає В’ячеслав Сігачов від "Слуги народу". За нього віддали голоси 28,74% виборців. Пашинського підтримали лише 17,62%.

Валентина Романенко, УП

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Теми: вибори поліція


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