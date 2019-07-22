Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вертоліт із спецпризначенцями вилетів на округ, де програє Пашинський

Понеділок, 22 липня 2019, 15:00
Вертоліт із спецпризначенцями вилетів на округ, де програє Пашинський

Джерело: Національна поліція

Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчий округ №64.

Деталі: 22 липня з Києва в Житомирську область прибув спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції. Рішення направити в Коростень вертольотом Мі-8 придані сили поліції було прийняте після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій – до ОВК №64.

Поліцейських спецпризначенців направили на Житомирщину для підсилення місцевої поліції та допомоги у забезпеченні публічного порядку та безпеки, а також реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці.

Що відбулося раніше: Згідно з даними ЦВК, нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський програє на 64-му окрузі. За результатом опрацювання 61,20% протоколів перемагає В’ячеслав Сігачов від "Слуги народу". За нього віддали голоси 28,74% виборців. Пашинського підтримали лише 17,62%.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
Усі новини...
Реклама: