Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вертолет со спецназом вылетел на округ, где проигрывает Пашинский

Понедельник, 22 июля 2019, 15:00
Вертолет со спецназом вылетел на округ, где проигрывает Пашинский

Источник: Национальная полиция

Нацполиция направила в Житомирскую область  вертолет со спецназом ТОР - для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательный округ №64.

Детали: 22 июля из Киева в Житомирскую область прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции. Решение направить в Коростень вертолетом Ми-8 приданные силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий - в ОИК №64.

Полицейские спецназовцы направлены для усиления местной полиции и помощи в обеспечении общественного порядка и безопасности, а также реагирования на любые изменения в оперативной обстановке.

Что произошло ранее: Согласно данным ЦИК, нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский проигрывает в 64-м округе. По результатам обработки 61,20% протоколов побеждает Вячеслав Сигачов от "Слуги народа". За него отдали голоса 28,74% избирателей. Пашинского поддержали только 17,62%.

Валентина Романенко, УП
Темы: виборыполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: