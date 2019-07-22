Вертолет со спецназом вылетел на округ, где проигрывает Пашинский
Источник: Национальная полиция
Нацполиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом ТОР - для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательный округ №64.
Детали: 22 июля из Киева в Житомирскую область прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции. Решение направить в Коростень вертолетом Ми-8 приданные силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий - в ОИК №64.
Полицейские спецназовцы направлены для усиления местной полиции и помощи в обеспечении общественного порядка и безопасности, а также реагирования на любые изменения в оперативной обстановке.
Что произошло ранее: Согласно данным ЦИК, нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский проигрывает в 64-м округе. По результатам обработки 61,20% протоколов побеждает Вячеслав Сигачов от "Слуги народа". За него отдали голоса 28,74% избирателей. Пашинского поддержали только 17,62%.
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