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Луценко пішов у відпустку після виборів

Понеділок, 22 липня 2019, 15:16

Генеральний прокурор України Юрій Луценко пішов у відпустку.

Про це повідомила його речниця Лариса Сарган, не уточнивши строки відпустки.

"Генпрокурор Юрій Луценко перебуває в офіційній відпустці. А от наші воріженьки зникнуть, як роса на сонці", – написала вона у Facebook 22 липня.

Сама Сарган теж у відпустці.

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори.
  • Президент Володимир Зеленський раніше домагався відставки Юрія Луценка з посади генпрокурора.
  • Луценко заявляв, що піде у відставку після парламентських виборів.
  • Юрій Луценко, який входить до команди Петра Порошенка, не балотувався у Верховну Раду.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратура
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