Луценко пішов у відпустку після виборів
Генеральний прокурор України Юрій Луценко пішов у відпустку.
Про це повідомила його речниця Лариса Сарган, не уточнивши строки відпустки.
"Генпрокурор Юрій Луценко перебуває в офіційній відпустці. А от наші воріженьки зникнуть, як роса на сонці", – написала вона у Facebook 22 липня.
Сама Сарган теж у відпустці.
Нагадаємо:
- 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори.
- Президент Володимир Зеленський раніше домагався відставки Юрія Луценка з посади генпрокурора.
- Луценко заявляв, що піде у відставку після парламентських виборів.
- Юрій Луценко, який входить до команди Петра Порошенка, не балотувався у Верховну Раду.
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