Луценко пішов у відпустку після виборів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко пішов у відпустку.

Про це повідомила його речниця Лариса Сарган, не уточнивши строки відпустки.

"Генпрокурор Юрій Луценко перебуває в офіційній відпустці. А от наші воріженьки зникнуть, як роса на сонці", – написала вона у Facebook 22 липня.

Сама Сарган теж у відпустці.

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