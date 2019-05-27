Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко розповів, коли піде у відставку

Понеділок, 27 травня 2019, 22:52
Луценко розповів, коли піде у відставку

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що піде у відставку після парламентських виборів.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Я вважаю, що треба поважати вибір українського народу, який обрав нового президента, але це не означає, що в один день всі мають піти у відставку, бо Конституція і закони України обумовлюють хто має піти у відставку, а хто дещо пізніше повинен прийняти відповідне рішення", - висловив свою думку генпрокурор.

За його словами, він вже вирішив, що робитиме далі.

"Для себе таке рішення я прийняв, вважаю, що моє завдання разом із колегами з правоохоронних органів провести ще не тільки чесні президентські, але і чесні парламентські вибори, і після цього я піду у політику – не в списки будь-яких партій, а до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку України", – розповів Луценко.

"Моє бачення у тому, щоби в країні цінували людей за справи, а не за слова, за конкретні вчинки, за вміння брати на себе відповідальність, тому я беру на себе відповідальність довести справу трьохрічного перебування в ГПУ на себе, потім повернуся туди, звідки прийшов, – до людей", - зазначив генпрокурор.

За його словами, він не боїться втратити "будь-яку депутатську недоторканність".

"Завжди вважав, що центр української політики знаходиться не під куполом Верховної ради, а на вулиці, там, де вона насправді слугує людям", - сказав Луценко.

На уточнююче питання ведучого про дату відставки, Луценко відповів наступне:

"Вибори до парламенту відбудуться в 20-х числах липня, відповідно, новообраний парламент сформує свої керівні органи, складе коаліцію, обере уряд, і після цього прийме рішення про нового генерального прокурора".

Нагадаємо:

  • Раніше у команді переможця президентських виборів Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.
  • Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.
  • Луценко заявляв, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Луценковідставка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
Усі новини...
Реклама: