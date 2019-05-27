Луценко розповів, коли піде у відставку

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що піде у відставку після парламентських виборів.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Я вважаю, що треба поважати вибір українського народу, який обрав нового президента, але це не означає, що в один день всі мають піти у відставку, бо Конституція і закони України обумовлюють хто має піти у відставку, а хто дещо пізніше повинен прийняти відповідне рішення", - висловив свою думку генпрокурор.

За його словами, він вже вирішив, що робитиме далі.

"Для себе таке рішення я прийняв, вважаю, що моє завдання разом із колегами з правоохоронних органів провести ще не тільки чесні президентські, але і чесні парламентські вибори, і після цього я піду у політику – не в списки будь-яких партій, а до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку України", – розповів Луценко.

"Моє бачення у тому, щоби в країні цінували людей за справи, а не за слова, за конкретні вчинки, за вміння брати на себе відповідальність, тому я беру на себе відповідальність довести справу трьохрічного перебування в ГПУ на себе, потім повернуся туди, звідки прийшов, – до людей", - зазначив генпрокурор.

За його словами, він не боїться втратити "будь-яку депутатську недоторканність".

"Завжди вважав, що центр української політики знаходиться не під куполом Верховної ради, а на вулиці, там, де вона насправді слугує людям", - сказав Луценко.

На уточнююче питання ведучого про дату відставки, Луценко відповів наступне:

"Вибори до парламенту відбудуться в 20-х числах липня, відповідно, новообраний парламент сформує свої керівні органи, складе коаліцію, обере уряд, і після цього прийме рішення про нового генерального прокурора".

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