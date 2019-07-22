Луценко ушел в отпуск после выборов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ушел в отпуск.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган, не уточнив сроки отпуска.

"Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске. А вот "наши вориженьки" сгинут, как роса на солнце", – написала она в Facebook 22 июля.

Сама Сарган тоже в отпуске.

Напомним: