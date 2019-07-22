Луценко ушел в отпуск после выборов
Понедельник, 22 июля 2019, 15:16
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ушел в отпуск.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган, не уточнив сроки отпуска.
"Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске. А вот "наши вориженьки" сгинут, как роса на солнце", – написала она в Facebook 22 июля.
Сама Сарган тоже в отпуске.
Напомним:
- 21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы.
- Президент Владимир Зеленский ранее добивался отставки Юрия Луценко с должности генпрокурора.
- Луценко заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
- Юрий Луценко, который входит в команду Петра Порошенко, не баллотировался в Верховную Раду.