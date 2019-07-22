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Луценко ушел в отпуск после выборов

Понедельник, 22 июля 2019, 15:16

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ушел в отпуск.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган, не уточнив сроки отпуска.

"Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске. А вот "наши вориженьки" сгинут, как роса на солнце", – написала она в Facebook 22 июля.

Сама Сарган тоже в отпуске.

Напомним:

  • 21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы.
  • Президент Владимир Зеленский ранее добивался отставки Юрия Луценко с должности генпрокурора.
  • Луценко заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
  • Юрий Луценко, который входит в команду Петра Порошенко, не баллотировался в Верховную Раду.

Темы: ЛуценкоГенпрокуратура
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