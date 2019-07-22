Бурбак не проходить у нову Раду, а Іванчук переміг "Слугу народу"

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Понеділок, 22 липня 2019, 16:24

Керівник фракції "Народного фронту" Максим Бурбак не проходить у Верховну Раду 9 скликання, а його заступник Андрій Іванчук проходить.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії станом на 16:10 понеділка, 22 липня.

Обидва кандидати балотувалися як самовисуванці.

Їхніми найближчими конкурентами були висуванці від "Слуги народу".

Максим Бурбак у окрузі №204 (Чернівецька область) за результатом опрацювання 65,38% протоколів отримав 22,85% підтримки і програв кандидату від "Слуги народу" Валерію Боджику, за якого проголосували 51,05% виборців Буковини.

 

Андрій Іванчук в окрузі №88 (Івано-Франківська область) за результатом опрацювання 99,37% протоколів отримує перемогу з 44,6% голосів, а кандидат від партії президента "Слуга народу" Андрій Шевченко поступився йому з результатом 25,06% голосів.

 

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