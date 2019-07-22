Бурбак не проходит в новую Раду, а Иванчук победил "Слугу народа"

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Понедельник, 22 июля 2019, 16:24

Руководитель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак не проходит в Верховную Раду 9 созыва, а его заместитель Андрей Иванчук проходит.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 16:10 понедельника, 22 июля.

Оба кандидата баллотировались как самовыдвиженцы.

Их ближайшими конкурентами были выдвиженцы от "Слуги народа".

Максим Бурбак в округе №204 (Черновицкая область) по результатам обработки 65,38% протоколов получил 22,85% поддержки и проиграл кандидату от "Слуги народа" Валерию Боджику, за которого проголосовали 51,05% избирателей Буковины.

 

Андрей Иванчук в округе №88 (Ивано-Франковская область) по результатам обработки 99,37% протоколов одерживает победу с 44,6% голосов, а кандидат от партии президента "Слуга народа" Андрей Шевченко уступил ему с результатом 25,06% голосов.

 

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