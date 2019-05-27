Актори "Кварталу" і "Ліги сміху" планують балотуватися в Раду – глава штабу "Слуги народу"
Понеділок, 27 травня 2019, 15:22
Глава виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що від політсили до Верховної Ради планує балотуватися актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзик), а також кілька учасників "Ліги сміху".
Про це він сказав журналістам у понеділок, передає LIGA.net.
"Юзик збирається йти по одному з округів в Кривому Розі", - зазначив Корнієнко.
За його словами, Корявченков буде висуватися як кандидат від партії "Слуга народу".
Також він додав, що за списками партії можуть балотуватися кілька учасників телепроекту "Ліга сміху", однак не назвав їхніх прізвищ.
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Нагадаємо:
- 27 травня керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко повідомив, що партія хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- Новообраний президент хотів переобрати Раду за дещо новими правилами – без мажоритарки, однак із закритими партійними списками, знизивши прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
- Водночас народні депутати не підтримали законодавчі ініціативи Зеленського.