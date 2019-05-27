Актори "Кварталу" і "Ліги сміху" планують балотуватися в Раду – глава штабу "Слуги народу"

Глава виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що від політсили до Верховної Ради планує балотуватися актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзик), а також кілька учасників "Ліги сміху".

Про це він сказав журналістам у понеділок, передає LIGA.net.

"Юзик збирається йти по одному з округів в Кривому Розі", - зазначив Корнієнко.

За його словами, Корявченков буде висуватися як кандидат від партії "Слуга народу".

Також він додав, що за списками партії можуть балотуватися кілька учасників телепроекту "Ліга сміху", однак не назвав їхніх прізвищ.

Читайте також: ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо: