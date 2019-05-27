Актори "Кварталу" і "Ліги сміху" планують балотуватися в Раду – глава штабу "Слуги народу"

27873 перегляди
Понеділок, 27 травня 2019, 15:22

Глава виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що від політсили до Верховної Ради планує балотуватися актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзик), а також кілька учасників "Ліги сміху".

Про це він сказав журналістам у понеділок, передає LIGA.net.

"Юзик збирається йти по одному з округів в Кривому Розі", - зазначив Корнієнко.

За його словами, Корявченков буде висуватися як кандидат від партії "Слуга народу".

Також він додав, що за списками партії можуть балотуватися кілька учасників телепроекту "Ліга сміху", однак не назвав їхніх прізвищ.

Читайте також: ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо:

  • 27 травня керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко повідомив, що партія хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.
  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Новообраний президент хотів переобрати Раду за дещо новими правилами – без мажоритарки, однак із закритими партійними списками, знизивши прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
  • Водночас народні депутати не підтримали законодавчі ініціативи Зеленського.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу Верховна Рада вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ложкін погрожував забрати Приватбанк за "Слугу народу" – Коломойський 27 травня 2019, 15:25
Партія "Слуга народу" націлилась формувати коаліцію самостійно 27 травня 2019, 12:02
Партія Зеленського про донорів: дають потроху, але їх багато 27 травня 2019, 11:54
Усі новини
Головні новини
Верховний суд відхилив позов до Зеленського і його указу про розпуск Ради
ЦВК бідкається: на друк виборчих бюлетенів є лише 17 днів замість 70
Заступник глави АП про переїзд з Банкової: Команді президента там дуже важко
На Зеленського подали до суду через скасовані укази Порошенка
Усі новини
безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Досвід

Творча майстерня "Аґрафка": історія успіху

психологія

8 найпоширеніших ознак депресії