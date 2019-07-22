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"Юзик" прошел в Раду, а Сивохо проиграл

Понедельник, 22 июля 2019, 17:31

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" прошел в парламент от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в городе Кривой Рог.

Об этом свидетельствуют данные с округа №33 в Днепропетровской области на сайте ЦИК.

Сейчас Центризбирком обработал 97,72% электронных протоколов, но отрыв от конкурентов - очень большой. "За" Корявченкова проголосовали 60,9% избирателей, пришедших на участки. Его ближайший соперник, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь", Вадим Виншель набирает всего 7,82%.

В то же время другой выдвиженец "Слуги народа" - креативный продюсер ООО "Квартал 95" Сергей Сивохо – проиграл выборы на округе №49.

По результатам обработки 44,26% протоколов, он занимает третью строчку с результатом в 20,01% голосов. Вторым идет действующий нардеп "оппоблоковец" Борис Колесников - 33,6. Побеждает пока - представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Гнатенко 38,47% электоральной поддержки избирателей.

Напомним:

  • 44-летний актер Юрий Корявченков на президентских выборах 2019 года руководил избирательным штабом Владимира Зеленского в Кривом Роге.
  • В команде Зеленского так характеризовали актера: "Юрий Корявченков - бессменный член студии Квартал 95, долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и совмещал это с актерской карьерой. У Юры два образования - по первому он инженер-электротехник, а по второй экономист предприниматель".

Валентина Романенко, УП
Темы: виборыСлуга народа
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