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Добкіни пролітають повз Раду

Понеділок, 22 липня 2019, 18:21

Брати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють до нового складу Верховної Ради.

Про це свідчить інформація із сайту ЦВК.

Михайло Добкін був 15-им у списку партії "Опозиційний блок", яка наразі не долає 5% бар’єр для проходу в парламент.

Дмитро балотувався по харківському 178-му округу. Наразі там вже пораховано 98,75% голосів. Добкін йде третім із 16,38% підтримки.

Лідирує на окрузі кандидат від "Слуги народу" Олександр Літвінов.

 
скріншот

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ДобкінВерховна Радавибори
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