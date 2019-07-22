Добкіни пролітають повз Раду
Понеділок, 22 липня 2019, 18:21
Брати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють до нового складу Верховної Ради.
Про це свідчить інформація із сайту ЦВК.
Михайло Добкін був 15-им у списку партії "Опозиційний блок", яка наразі не долає 5% бар’єр для проходу в парламент.
Дмитро балотувався по харківському 178-му округу. Наразі там вже пораховано 98,75% голосів. Добкін йде третім із 16,38% підтримки.
Лідирує на окрузі кандидат від "Слуги народу" Олександр Літвінов.
Нагадаємо:
- Брати Добкіни були нардепами у парламенті 8-го скликання.
- Решту результатів дивіться на сторінці: Вибори до Верховної Ради України 2019. Результати підрахунку голосів
Українська правда