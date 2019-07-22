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Добкины пролетают мимо Рады

Понедельник, 22 июля 2019, 18:21

Братья Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав Верховной Рады.

Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК.

Михаил Добкин был пятнадцатым в списке партии "Оппозиционный блок", которая пока не преодолевает 5% барьер для прохода в парламент.

Дмитрий баллотировался по харьковскому 178-му округу. Сейчас там уже посчитано 98,75% голосов. Добкин идет третьим с 16,38% поддержки.

Лидирует в округе кандидат от "Слуги народа" Александр Литвинов.

 
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Украинская правда

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Темы: ДобкинВерховная Радавиборы
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