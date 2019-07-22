Добкины пролетают повз Рады
4686 просмотров
Понедельник, 22 июля 2019, 18:21
Братья Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав Верховной Рады.
Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК.
Михаил Добкин был пятнадцатым в списке партии "Оппозиционный блок", которая пока не преодолевает 5% барьер для прохода в парламент.
Дмитрий баллотировался по харьковскому 178-му округу. Сейчас там уже посчитано 98,75% голосов. Добкин идет третьим с 16,38% поддержки.
Лидирует в округе кандидат от "Слуги народа" Александр Литвинов.
Напомним:
- Братья Добкины были нардепами в парламенте 8-го созыва.
- Остальные результатов смотрите на странице: Выборы в Верховную Раду Украины 2019 Результаты подсчета голосов
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua