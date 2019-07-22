Добкины пролетают повз Рады

4686 просмотров
Понедельник, 22 июля 2019, 18:21

Братья Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав Верховной Рады.

Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК.

Михаил Добкин был пятнадцатым в списке партии "Оппозиционный блок", которая пока не преодолевает 5% барьер для прохода в парламент.

Дмитрий баллотировался по харьковскому 178-му округу. Сейчас там уже посчитано 98,75% голосов. Добкин идет третьим с 16,38% поддержки.

Лидирует в округе кандидат от "Слуги народа" Александр Литвинов.

 
скриншот

Напомним:

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Добкин Верховная Рада виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Четвертая попытка суда взяться за дело Добкина провалилась 22 марта 2019, 15:17
Суд и с третьей попытки не взялся за дело Добкина 31 января 2019, 13:16
Суд со второй попытки не смог взяться за дело Добкина 6 декабря 2018, 17:45
Все новости
Главные новости
Ефремова выпустили из СИЗО: пробыл там 3 года
Только 220 избирателей провели в Раду человека, который помог бежать "беркутовцам"
Вертолет со спецназом вылетел на округ, где проигрывает Пашинский
Богуслаев уступает свадебному фотографу от "Слуги народа"
Все новости
Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

мандри

8 простых советов, как избежать проблем с кишечником во время путешествия

здоровье

Выкидыш – это частое явление: симптомы и когда беременеть опять

Поиск по сайту
Архив
Весь архів