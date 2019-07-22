Посли G7 вважають вибори конкурентними

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Понеділок, 22 липня 2019, 19:45

Посли країн "Великої сімки" вважають, що дострокові парламентські вибори в Україні відбулися на конкурентній основі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 вітають проведення  парламентських виборів в Україні, які відбулись на конкурентній основі з дотриманням основоположних  прав і свобод", - йдеться у повідомленні французького головування в G7 у Twitter Групи підтримки України.

"Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою. Ми очікуємо рекомендації БДІПЛ та заохочуємо до розгляду шляхів їхнього впровадження", - додали дипломати.

Детально про голосування: Вибори до Верховної ради 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадаємо:

  • У Берліні очікують рішучих реформ від нового президента України Володимира Зеленського та його політичної сили, яка здобула перемогу на парламентських виборах в Україні.

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Теми: G7 вибори


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