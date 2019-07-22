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Послы G7 считают выборы конкурентными

Понедельник, 22 июля 2019, 19:45

Послы стран "Большой семерки" считают, что досрочные парламентские выборы в Украине прошли на конкурентной основе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод", - говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

"Мы приветствуем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендаций БДИПЧ и призываем к рассмотрению пути их внедрения", - добавили дипломаты.

Подробнее здесь: Результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019

Напомним:

  • В Берлине ожидают решительных реформ от нового президента Украины Владимира Зеленского и его политической силы, которая одержала победу на парламентских выборах в Украине.

Темы: G7виборы
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