Послы G7 считают выборы конкурентными
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Понедельник, 22 июля 2019, 19:45
Послы стран "Большой семерки" считают, что досрочные парламентские выборы в Украине прошли на конкурентной основе.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод", - говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.
"Мы приветствуем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендаций БДИПЧ и призываем к рассмотрению пути их внедрения", - добавили дипломаты.
Подробнее здесь: Результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019
Напомним:
- В Берлине ожидают решительных реформ от нового президента Украины Владимира Зеленского и его политической силы, которая одержала победу на парламентских выборах в Украине.
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