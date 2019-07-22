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У Петербурзі вбили громадську активістку

Понеділок, 22 липня 2019, 20:16

Джерело: ТАСС

У Санкт-Петербурзі знайшли мертвою російську громадську активістку Олену Григор'єву.

Деталі: Тіло Григор'євої з численними ножовими ранами знайшли на Пулковській вулиці в Московському районі. Знайомі загиблої підтвердили її смерть.

За словами правозахисника Дінара Ідрісова, останнім часом Григор'єва піддавалася насильству і їй погрожували вбивством.

"Олена та її адвокат зверталися в правоохоронні органи і за фактом насильства, і за фактом погроз, але помітної реакції поліції не було", - написав він.

Правозахисник також зазначив, що Григор'єва брала участь в акціях "демократичного, антивоєнного і ЛГБТ-рухів".

 

Теми: вбивствоРосіяактивісти
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