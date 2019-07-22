В Петербурге убита гражданская активистка

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Понедельник, 22 июля 2019, 20:16

Источник: ТАСС

В Санкт-Петербурге нашли мертвой гражданскую активистку Елену Григорьеву.

Детали: Тело Григорьевой с множеством ножевых ранений обнаружено на Пулковской улице в Московском районе. Знакомые погибшей подтвердили сообщение о ее кончине.

По словам правозащитника Динара Идрисова, в последнее время Григорьева подвергалась насилию и сталкивалась с угрозами убийством. 

"Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было", – написал он.

Правозащитник также отметил, что Григорьева участвовала в акциях "демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений".

 

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Темы: убийство Росcия активисты


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