В Петербурге убита гражданская активистка

Источник: ТАСС

В Санкт-Петербурге нашли мертвой российскую гражданскую активистку Елену Григорьеву.

Детали: Тело Григорьевой с множеством ножевых ранений обнаружено на Пулковской улице в Московском районе. Знакомые погибшей подтвердили сообщение о ее кончине.

По словам правозащитника Динара Идрисова, в последнее время Григорьева подвергалась насилию и сталкивалась с угрозами убийством.

"Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было", – написал он.

Правозащитник также отметил, что Григорьева участвовала в акциях "демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений".