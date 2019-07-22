В Петербурге убита гражданская активистка
Понедельник, 22 июля 2019, 20:16
Источник: ТАСС
В Санкт-Петербурге нашли мертвой российскую гражданскую активистку Елену Григорьеву.
Детали: Тело Григорьевой с множеством ножевых ранений обнаружено на Пулковской улице в Московском районе. Знакомые погибшей подтвердили сообщение о ее кончине.
По словам правозащитника Динара Идрисова, в последнее время Григорьева подвергалась насилию и сталкивалась с угрозами убийством.
"Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было", – написал он.
Правозащитник также отметил, что Григорьева участвовала в акциях "демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений".