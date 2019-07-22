Дубневич здався. "Голос" виграє на проблемному окрузі у Львові

Джерело: ЦВК, Дубневич у Facebook

На окрузі №118 у Львові кандидатка від голосу Галина Васильченко перемагає у самовисуванця, народного депутата 8 скликання Богдана Дубневича.

Деталі: На окрузі пораховано 99.28% голосів. Лишилося прийняти результати кількох львівських дільниць, на яких соціологи віддавали більшість Васильченко.

"Сьогодні такий шанс (наведення порядку на окрузі – ред.) випав моєму конкуренту", - визнав Дубневич перемогу Васильченко.

Що передувало: Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук поскаржився, що за даними екзит-полу у зазначеному окрузі з відривом у понад 13% перемагає Васильченко, проте сайт ЦВК показував Дубневича.

За даними "Голосу", дільниці, де перемагав Дубневич, першими передавали дані до окружних комісій, у той час, коли дані з дільниць, де перемагала Васильченко, не приймали і відправляли на доопрацювання або уточнення.

Вакарчук звернувся до правоохоронних органів.

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