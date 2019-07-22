Дубневич сдался. "Голос" побеждает на проблемном округе во Львове

Источник: ЦИК, Дубневич в Facebook

В округе №118 во Львове кандидат "Голоса" Галина Васильченко побеждает у самовыдвиженца, народного депутата 8 созыва Богдана Дубневича.

Детали: В округе посчитано 99.28% голосов. Осталось принять результаты нескольких львовских участков, на которых социологи отдавали большинство Васильченко.

"Сегодня такой шанс (наведения порядка в округе - ред.) выпал моему конкуренту", – признал Дубневич победу Васильченко.

Что предшествовало: Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пожаловался, что по данным экзит-пола в округе №118 с отрывом в более чем 13% побеждает Васильченко, однако сайт ЦИК показывал Дубневича.

По данным "Голоса", участки, где побеждал Дубневич, первыми передавали данные в окружные комиссии, в то время как данные с участков, где побеждала Васильченко, не принимали и отправляли на доработку или уточнения.

Вакарчук обратился в правоохранительные органы.

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