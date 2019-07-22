Дубневич сдался. "Голос" побеждает на проблемном округе во Львове

17752 просмотра
Понедельник, 22 июля 2019, 22:23

Источник: ЦИК, Дубневич в Facebook

В округе №118 во Львове кандидат "Голоса" Галина Васильченко побеждает у самовыдвиженца, народного депутата 8 созыва Богдана Дубневича.

Детали: В округе посчитано 99.28% голосов. Осталось принять результаты нескольких львовских участков, на которых социологи отдавали большинство Васильченко.

"Сегодня такой шанс (наведения порядка в округе - ред.) выпал моему конкуренту", – признал Дубневич победу Васильченко.

Что предшествовало: Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пожаловался, что по данным экзит-пола в округе №118 с отрывом в более чем 13% побеждает Васильченко, однако сайт ЦИК показывал Дубневича.

По данным "Голоса", участки, где побеждал Дубневич, первыми передавали данные в окружные комиссии, в то время как данные с участков, где побеждала Васильченко, не принимали и отправляли на доработку или уточнения.

Вакарчук обратился в правоохранительные органы.

История вопроса:

  • НАБУ и Служба безопасности Украины расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млрд гривен.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: виборы Голос Львов


powered by lun.ua
Материалы по теме
Литва и Латвия приветствуют свободные и конкурентные выборы в Украине 22 июля 2019, 22:50
Послы G7 считают выборы конкурентными 22 июля 2019, 19:45
Добкины пролетают мимо Рады 22 июля 2019, 18:21
Все новости
Главные новости
Дубневич сдался. "Голос" побеждает на проблемном округе во Львове
Ефремова выпустили из СИЗО: пробыл там 3 года
Только 220 избирателей провели в Раду человека, который помог бежать "беркутовцам"
Вертолет со спецназом вылетел на округ, где проигрывает Пашинский
Все новости
Фото

Как выглядит наше тело под микроскопом

улыбнитесь!

Как вкусно выругаться из-за результатов выборов

здоровье

Мифы о том, что вредит глазам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів