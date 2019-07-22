Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На скандальному "окрузі Пашинського" програв і "Слуга народу"

Понеділок, 22 липня 2019, 23:29
На скандальному окрузі Пашинського програв і Слуга народу

Джерело: ЦВК

На окрузі №64 в Житомирській області перемагає народний депутат 8 скликання Володимир Арешонков.

Деталі: Самовисуванець Арешонков обходить кандидата від "Слуги народу" Вячеслава Сігачова на понад 600 голосів при опрацьованих 99,33% протоколів.

Переможець є чинним нардепом від фракції БПП.

Що передувало: Нацполіція направила на Житомирщину до ОВК №64 гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів.

На той момент, за результатом опрацювання 61,20% бюлетенів, нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський суттєво програвав Сігачову.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЖитомирвибориБПП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Житомир
Нічна атака: у Житомирі пошкоджено десятки будинків, заклади освіти й охорони здоров’я
Росіяни вночі влучили в інфраструктурний об'єкт на Житомирщині
У Житомирі пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Останні новини
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
Усі новини...
Реклама: