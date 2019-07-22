На скандальному "окрузі Пашинського" програв і "Слуга народу"

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Понеділок, 22 липня 2019, 23:29

Джерело: ЦВК

На окрузі №64 в Житомирській області перемагає народний депутат 8 скликання Володимир Арешонков.

Деталі: Самовисуванець Арешонков обходить кандидата від "Слуги народу" Вячеслава Сігачова на понад 600 голосів при опрацьованих 99,33% протоколів.

Переможець є чинним нардепом від фракції БПП.

Що передувало: Нацполіція направила на Житомирщину до ОВК №64 гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів.

На той момент, за результатом опрацювання 61,20% бюлетенів, нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський суттєво програвав Сігачову.

Українська правда

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Теми: Житомир вибори БПП


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