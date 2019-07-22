На скандальном "округе Пашинского" проиграл и "Слуга народа"

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Понедельник, 22 июля 2019, 23:29

Источник: ЦИК

В округе №64 в Житомирской области побеждает народный депутат 8 созыва Владимир Арешонков.

Детали: Самовыдвиженец Арешонков обходит кандидата от "Слуги народа" Вячеслава Сигачова на более чем 600 голосов при обработанных 99,33% протоколов.

Победитель - действующий нардеп от фракции БПП.

Что предшествовало: Нацполиция направила в Житомирскую область в ОИК №64 вертолет со спецназом ТОР - для обеспечения правопорядка в ходе подсчета голосов.

На тот момент, по результатам обработки 61,20% бюллетеней, нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский существенно проигрывал Сигачову.

Украинская правда

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