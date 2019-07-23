Вакарчук хоче закон про "співіснування" з Росією

Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що Верховна Рада повинна прийняти закон, який би чітко регламентував відносини між Україною і Росією у всіх сферах.

Про це він заявив в коментарі Укрінформу.

"Держава часто не хоче брати на себе відповідальність за багато речей, а тому залишається відкритим питання, скажімо так, моральної відповідальності людей. Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі в країну-агресор, а інші - навпаки - активно гастролюють в Росії", - сказав Вакарчук, додавши, що Україна дуже страждає від політики подвійних стандартів.

"Тому було б добре, щоб держава прийняла чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслило б, що можна, а що - ні, і тоді це питання було б знято. Оскільки воно (це питання) завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом ", - запропонував політик.

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