Вакарчук хоче закон про "співіснування" з Росією

8439 переглядів
Вівторок, 23 липня 2019, 01:24

Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що Верховна Рада повинна прийняти закон, який би чітко регламентував відносини між Україною і Росією у всіх сферах.

Про це він заявив в коментарі Укрінформу.

"Держава часто не хоче брати на себе відповідальність за багато речей, а тому залишається відкритим питання, скажімо так, моральної відповідальності людей. Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі в країну-агресор, а інші - навпаки - активно гастролюють в Росії", - сказав Вакарчук, додавши, що Україна дуже страждає від політики подвійних стандартів.

"Тому було б добре, щоб держава прийняла чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслило б, що можна, а що - ні, і тоді це питання було б знято. Оскільки воно (це питання) завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом ", - запропонував політик.

Читайте також: "Список партії "Голос": люди Вакарчука і Фіали та активісти із західною освітою"

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Вакарчук Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вакарчук звернувся до Зеленського: просить захистити "Голос" від Дубневича 22 липня 2019, 15:16
Вакарчук назвав умови вступу "Голосу" у майбутню коаліцію 22 липня 2019, 02:54
"Голос" готовий висувати Вакарчука у прем'єри 21 липня 2019, 22:44
Усі новини
Головні новини
Дубневич здався. "Голос" виграє на проблемному окрузі у Львові
Єфремова випустили з СІЗО: пробув там 3 роки
Лише 220 виборців провели в Раду чоловіка, який поміг утекти "беркутівцям"
Вертоліт із спецпризначенцями вилетів на округ, де програє Пашинський
Усі новини
Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

здоров'я

Міфи про те, що шкодить очам

Досвід

Історія подружжя, яке створює візитку України