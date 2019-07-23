Вакарчук предложил законопроект о "сосуществовании" с Россией 

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Вторник, 23 июля 2019, 01:24

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что Верховная Рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.

Об этом он заявил в комментарии Укринформу.

"Государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - напротив - активно гастролируют в России", - сказал Вакарчук, добавив, что Украина очень страдает от политики двойных стандартов. 

"Поэтому было бы хорошо, чтобы государство приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он (этот вопрос) всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", - предложил политик.

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Темы: Вакарчук Росcия


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