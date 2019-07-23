США готові до переговорів з КНДР - Трамп

252 перегляди
Вівторок, 23 липня 2019, 02:37

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР.

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо дуже гарні відносини (з керівництвом Північної Кореї ) й, очевидно, вони хотіли б зустрітися. Подивимось, що станеться", - зауважив президент США, нагадавши, що наразі КНДР не проводить жодних ядерних випробувань чи тестування ракетного озброєння.

"Я думаю, так, ми будемо (проводити переговори – ред.) у певний момент. Коли вони будуть готові, ми будемо готові", - зауважив глава Білого дому.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що отримав дуже теплий лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
  • Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю, і на запрошення Ина перетнув межу, що розділяє дві держави, зробивши 20 кроків разом з ним. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Трамп КНДР


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп зустрінеться з сенаторами щодо можливих санкцій проти Туреччини - ЗМІ 22 липня 2019, 11:20
Палата представників Конгресу США заблокувала імпічмент Трампу 18 липня 2019, 06:38
У США Палата представників засудила Трампа за расистські висловлювання 17 липня 2019, 05:10
Усі новини
Головні новини
Дубневич здався. "Голос" виграє на проблемному окрузі у Львові
Єфремова випустили з СІЗО: пробув там 3 роки
Лише 220 виборців провели в Раду чоловіка, який поміг утекти "беркутівцям"
Вертоліт із спецпризначенцями вилетів на округ, де програє Пашинський
Усі новини
Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

здоров'я

Міфи про те, що шкодить очам

Досвід

Історія подружжя, яке створює візитку України