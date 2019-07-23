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США готові до переговорів з КНДР - Трамп

Вівторок, 23 липня 2019, 02:37

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР.

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо дуже гарні відносини (з керівництвом Північної Кореї ) й, очевидно, вони хотіли б зустрітися. Подивимось, що станеться", - зауважив президент США, нагадавши, що наразі КНДР не проводить жодних ядерних випробувань чи тестування ракетного озброєння.

"Я думаю, так, ми будемо (проводити переговори – ред.) у певний момент. Коли вони будуть готові, ми будемо готові", - зауважив глава Білого дому.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що отримав дуже теплий лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
  • Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю, і на запрошення Ина перетнув межу, що розділяє дві держави, зробивши 20 кроків разом з ним. 

Теми: ТрампКНДР
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