США готові до переговорів з КНДР - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР.

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо дуже гарні відносини (з керівництвом Північної Кореї ) й, очевидно, вони хотіли б зустрітися. Подивимось, що станеться", - зауважив президент США, нагадавши, що наразі КНДР не проводить жодних ядерних випробувань чи тестування ракетного озброєння.

"Я думаю, так, ми будемо (проводити переговори – ред.) у певний момент. Коли вони будуть готові, ми будемо готові", - зауважив глава Білого дому.

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