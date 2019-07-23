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США готовы к переговорам с КНДР - Трамп

Вторник, 23 июля 2019, 02:37

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова проводить переговоры с режимом Северной Кореи по ракетно-ядерному разоружению КНДР.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Пакистана, сообщает Укринформ.

"Мы имеем очень хорошие отношения (с руководством Северной Кореи) и, очевидно, они хотели бы встретиться. Посмотрим, что произойдет", - отметил президент США, напомнив, что в настоящее время КНДР не проводит никаких ядерных испытаний или тестирования ракетного вооружения.

"Я думаю, да, мы будем (проводить переговоры – ред.) в определенный момент. Когда они будут готовы, мы будем готовы", - отметил глава Белого дома.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что получил очень теплое письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына.
  • Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, и по приглашению Ына переступил черту, разделяющую два государства. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампКНДР
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