США готовы к переговорам с КНДР - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова проводить переговоры с режимом Северной Кореи по ракетно-ядерному разоружению КНДР.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Пакистана, сообщает Укринформ.

"Мы имеем очень хорошие отношения (с руководством Северной Кореи) и, очевидно, они хотели бы встретиться. Посмотрим, что произойдет", - отметил президент США, напомнив, что в настоящее время КНДР не проводит никаких ядерных испытаний или тестирования ракетного вооружения.

"Я думаю, да, мы будем (проводить переговоры – ред.) в определенный момент. Когда они будут готовы, мы будем готовы", - отметил глава Белого дома.

Напомним: