Разумков: Амністії для бойовиків не буде

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Вівторок, 23 липня 2019, 06:35

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що про амністію для людей, які замішані у військових злочинах на Донбасі не може йти мова.

Про це політик сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Якщо ми говоримо про амністію для бойовиків, людей, які замішані у військових злочинах, я думаю, що іншого варіанту бути не може, ніякі амністії в даному плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном", - сказав Разумков.

Нагадаємо:

  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про те, що Росія не дозволить миротворчої місії ООН увійти на Донбас до тих пір, поки Україна не амністує бойовиків, закріпить особливий статус території в Конституції і не проведе вибори.

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Теми: Разумков Дмитро Донбас


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