Разумков: Амністії для бойовиків не буде

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що про амністію для людей, які замішані у військових злочинах на Донбасі не може йти мова.

Про це політик сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Якщо ми говоримо про амністію для бойовиків, людей, які замішані у військових злочинах, я думаю, що іншого варіанту бути не може, ніякі амністії в даному плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном", - сказав Разумков.

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