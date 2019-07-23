Разумков: Амнистии для боевиков не будет
Вторник, 23 июля 2019, 06:35
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что об амнистии для людей, которые замешаны в военных преступлениях на Донбассе не может идти речи.
Об этом политик сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - сказал Разумков.
Напомним:
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не позволит миротворческой миссии ООН войти на Донбасс до тех пор, пока Украина не амнистирует боевиков, не закрепит особый статус территории в Конституцию и не проведет выборы.