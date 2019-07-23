Разумков: Амнистии для боевиков не будет

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Вторник, 23 июля 2019, 06:35

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что об амнистии для людей, которые замешаны в военных преступлениях на Донбассе не может идти речи.

Об этом политик сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - сказал Разумков.

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Темы: Разумков Дмитрий Донбасс


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