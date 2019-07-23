Зеленський звільнив ще сімох глав РДА
Вівторок, 23 липня 2019, 06:56
Президент України Володимир Зеленський звільнив сімох глав районних державних адміністрацій.
Про це свідчать розпорядження президента від 22 липня №229-№235 включно.
Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.
Зокрема, президент звільнив:
- В.Сукача з посади голови Кам’янець-Подільської РДА Хмельницької області;
- В.Зубрицького з посади голови Стрийської РДА Львівської області;
- О.Іванова з посади голови Троїцької РДА Луганської області;
- В.Сергієнка з посади голови Новоайдарської РДА Луганської області;
- І.Дзюби з посади голови Марківської РДА Луганської області;
- Н.Чехути з посади голови Кремінської РДА Луганської області;
- С.Іванюченка з посади голови Білокуракинської РДА Луганської області.
Нагадаємо:
9 липня президент України Володимир Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій.
11 липня Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.