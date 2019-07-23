Зеленський звільнив ще сімох глав РДА

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Вівторок, 23 липня 2019, 06:56

Президент України Володимир Зеленський звільнив сімох глав районних державних адміністрацій.

Про це свідчать розпорядження президента від 22 липня №229-№235 включно.

Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.

Зокрема, президент звільнив:

  • В.Сукача з посади голови Кам’янець-Подільської РДА Хмельницької області;
  • В.Зубрицького з посади голови Стрийської РДА Львівської області;
  • О.Іванова з посади голови Троїцької РДА Луганської області;
  • В.Сергієнка з посади голови Новоайдарської РДА Луганської області;
  • І.Дзюби з посади голови Марківської РДА Луганської області;
  • Н.Чехути з посади голови Кремінської РДА Луганської області;
  • С.Іванюченка з посади голови Білокуракинської РДА Луганської області.

Нагадаємо:

9 липня президент України Володимир Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій.

11 липня Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію,  всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

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Теми: Зеленський РДА


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