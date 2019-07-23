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Зеленский уволил еще семерых глав РГА

Вторник, 23 июля 2019, 06:56

Президент Украины Владимир Зеленский уволил семерых глав районных государственных администраций.

Об этом свидетельствуют распоряжения президента от 22 июля №229-№235 включительно.

Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.

В частности, президент уволил:

  • В.Сукача с должности председателя Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области;
  • В.Зубрицького с должности председателя Стрыйской РГА Львовской области;
  • А.Иванова с должности председателя Троицкой РГА Луганской области;
  • В.Сергиенка с должности председателя Новоайдарской РГА Луганской области;
  • И.Дзюбы с должности председателя Марковской РГА Луганской области;
  • Н.Чехуты с должности председателя Кременской РГА Луганской области;
  • С.Иванюченка с должности председателя Белокуракинской РГА Луганской области.

Напомним:

9 июля Владимир Зеленский за один день уволил 70 глав райадминистраций.

11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийРГА
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