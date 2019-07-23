Зеленский уволил еще семерых глав РГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил семерых глав районных государственных администраций.

Об этом свидетельствуют распоряжения Президента от 22 июля №229-№235 включительно.

Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.

В частности, президент уволил:

В.Сукача с должности председателя Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области;

В.Зубрицького с должности председателя Стрыйской РГА Львовской области;

А.Иванова с должности председателя Троицкой РГА Луганской области;

В.Сергиенка с должности председателя Новоайдарской РГА Луганской области;

И.Дзюбы с должности председателя Марковской РГА Луганской области;

Н.Чехуты с должности председателя Кременской РГА Луганской области;

С.Иванюченка с должности председателя Белокуракинской РГА Луганской области.

Напомним:

9 июля Президент Украины Владимир Зеленский за один день уволил 70 глав райадминистраций.

11 июля Президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.