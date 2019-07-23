Зеленский уволил еще семерых глав РГА
Вторник, 23 июля 2019, 06:56
Президент Украины Владимир Зеленский уволил семерых глав районных государственных администраций.
Об этом свидетельствуют распоряжения президента от 22 июля №229-№235 включительно.
Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.
В частности, президент уволил:
- В.Сукача с должности председателя Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области;
- В.Зубрицького с должности председателя Стрыйской РГА Львовской области;
- А.Иванова с должности председателя Троицкой РГА Луганской области;
- В.Сергиенка с должности председателя Новоайдарской РГА Луганской области;
- И.Дзюбы с должности председателя Марковской РГА Луганской области;
- Н.Чехуты с должности председателя Кременской РГА Луганской области;
- С.Иванюченка с должности председателя Белокуракинской РГА Луганской области.
Напомним:
9 июля Владимир Зеленский за один день уволил 70 глав райадминистраций.
11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.