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На Донбасі не стріляють – штаб ООС

Вівторок, 23 липня 2019, 07:29
На Донбасі не стріляють – штаб ООС

На Донбасі, в зоні проведення Операції об’єднаних сил, вже понад добу не чути війни.

Про ситуацію станом на 7 годину 23 липня повідомив штаб ООС.

"Впродовж 22 липня та від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї", – ідеться у повідомленні.

За даними розвідки 22 липня один окупант загинув та двоє поранені. Втрат з української сторони не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіявійна
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