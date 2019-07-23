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На Донбассе не стреляют – штаб ООС

Вторник, 23 июля 2019, 07:29
На Донбассе не стреляют – штаб ООС

На Донбассе, в зоне проведения операции объединенных сил, уже больше суток не слышно войны.

О ситуации по состоянию на 7 часов 23 июля сообщил штаб ООС.

"На протяжении 22 июля и с начала текущих суток, войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.

По данным разведки 22 июля один оккупант погиб и двое получили ранения. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

Темы: ДонбассРосcиявойна
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