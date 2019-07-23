На Донбассе не стреляют - ООС

47 просмотров
Вторник, 23 июля 2019, 07:29

На Донбассе, в зоне проведения операции объединенных сил, уже больше суток не слышно войны.

О ситуации по состоянию на 7 часов 23 июля сообщил штаб ООС.

"На протяжении 22 июля и с начала текущих суток, войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.

По данным разведки 22 июля один оккупант погиб и двое получили ранения. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс Росcия война


powered by lun.ua
Материалы по теме
Разумков: Амнистии для боевиков не будет 23 июля 2019, 06:35
На Донбассе огонь не ведется – ООС 22 июля 2019, 19:23
ОБСЕ: с начала "хлебного перемирия" зафиксировано 75 нарушений режима тишины 22 июля 2019, 01:38
Все новости
Главные новости
Политзаключенный Бекиров не встает с постели — адвокат
Дубневич сдался. "Голос" побеждает на проблемном округе во Львове
Ефремова выпустили из СИЗО: пробыл там 3 года
Только 220 избирателей провели в Раду человека, который помог бежать "беркутовцам"
Все новости
Instagram дня

Красота природы через макросъемку

улыбнитесь!

Как вкусно выругаться из-за результатов выборов

Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

Поиск по сайту
Архив
Весь архів