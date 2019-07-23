В'ятрович може не пройти до Ради з партією Порошенка
Вівторок, 23 липня 2019, 11:09
Історик і ідейний провідник декомунізації Володимир В'ятрович може не потрапити до Верховної Ради 9 скликання з партією "Європейська солідарність".
За результатом опрацювання 93,57% протоколів виборчих комісій, "Європейська солідарність" отримує 8,12% підтримки і йде четвертою.
У перерахунку на місця в парламентській залі, за списком "Європейська солідарність" матиме 23 мандати.
А отже, можуть не потрапити до парламенту і 24-й номер списку Наталія Бойко (заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості з питань євроінтеграції), і 25-й номер списку Володимир В'ятрович (голова Українського інституту національної пам'яті).
Українська правда