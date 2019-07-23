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В'ятрович може не пройти до Ради з партією Порошенка

Вівторок, 23 липня 2019, 11:09
В'ятрович може не пройти до Ради з партією Порошенка

Історик і ідейний провідник декомунізації Володимир В'ятрович може не потрапити до Верховної Ради 9 скликання з партією "Європейська солідарність".

За результатом опрацювання 93,57% протоколів виборчих комісій, "Європейська солідарність" отримує 8,12% підтримки і йде четвертою.

У перерахунку на місця в парламентській залі, за списком "Європейська солідарність" матиме 23 мандати.

 

А отже, можуть не потрапити до парламенту і 24-й номер списку Наталія Бойко (заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості з питань євроінтеграції), і 25-й номер списку Володимир В'ятрович (голова Українського інституту національної пам'яті).

Українська правда
Теми: вибориЄвропейська солідарністьВерховна Рада
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