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Вятрович может не пройти в Раду с партией Порошенко

Вторник, 23 июля 2019, 11:09
Вятрович может не пройти в Раду с партией Порошенко

Историк и идейный проводник декоммунизации Владимир Вятрович может не попасть в Верховную Раду 9 созыва с партией "Европейская солидарность".

По результатам обработки 93,57% протоколов избирательных комиссий, "Европейская солидарность" получает 8,12% поддержки и идет четвертой.

В пересчете на места в парламентском зале, по списку "Европейская солидарность" будет 23 мандата.

 

А значит, могут не попасть в парламент и 24-й номер списка Наталья Бойко (заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции), и 25-й номер списка Владимир Вятрович (глава Украинского института национальной памяти).

Украинская правда
Темы: виборыЕвропейская солидарностьВерховная Рада
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