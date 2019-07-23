Вятрович может не пройти в Раду с партией Порошенко
Вторник, 23 июля 2019, 11:09
Историк и идейный проводник декоммунизации Владимир Вятрович может не попасть в Верховную Раду 9 созыва с партией "Европейская солидарность".
По результатам обработки 93,57% протоколов избирательных комиссий, "Европейская солидарность" получает 8,12% поддержки и идет четвертой.
В пересчете на места в парламентском зале, по списку "Европейская солидарность" будет 23 мандата.
А значит, могут не попасть в парламент и 24-й номер списка Наталья Бойко (заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции), и 25-й номер списка Владимир Вятрович (глава Украинского института национальной памяти).
Украинская правда