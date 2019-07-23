САП незаконно передала поліції справу Одеського аеропорту – ЦПК

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко незаконно змінив кваліфікацію та передав до поліції провадження щодо Одеського міжнародного аеропорту.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що у квітні 2019 року детективи підготували проекти підозр, направивши їх для погодження в САП, але САП їх не погодила.

Натомість старший прокурор у цій справі заступник керівника САП Володимир Кривенко 10 червня 2019 року змінив кваліфікацію справи зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України), на службову недбалість (ст. 367).

Того ж дня, Кривенко ухвалив рішення передати справу для подальшого розслідування до поліції Одеської області.

"Заступник керівника САП незаконно змінив підслідність у справі, щоби передати її до поліції, оскільки закон забороняє доручати здійснення справ НАБУ іншому органу досудового розслідування", — розповів юрист ЦПК Андрій Савін.

На його думку, у поліції Одеси справу розслідувати ніхто не буде, натомість її просто закриють і відповідальність за схему ніхто не понесе.

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