САП незаконно передала поліції справу Одеського аеропорту – ЦПК
Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко незаконно змінив кваліфікацію та передав до поліції провадження щодо Одеського міжнародного аеропорту.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Зазначається, що у квітні 2019 року детективи підготували проекти підозр, направивши їх для погодження в САП, але САП їх не погодила.
Натомість старший прокурор у цій справі заступник керівника САП Володимир Кривенко 10 червня 2019 року змінив кваліфікацію справи зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України), на службову недбалість (ст. 367).
Того ж дня, Кривенко ухвалив рішення передати справу для подальшого розслідування до поліції Одеської області.
"Заступник керівника САП незаконно змінив підслідність у справі, щоби передати її до поліції, оскільки закон забороняє доручати здійснення справ НАБУ іншому органу досудового розслідування", — розповів юрист ЦПК Андрій Савін.
На його думку, у поліції Одеси справу розслідувати ніхто не буде, натомість її просто закриють і відповідальність за схему ніхто не понесе.
Нагадаємо:
- За даними слідства, у 2011 році, всупереч вимогам законодавства, відбулось відчуження комунального майна міжнародного аеропорту "Одеса" на користь суб’єктів господарювання. Відчуження відбулось в результаті створення Одеською міською радою та ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" (бенефіціарними власниками якого на той момент були відомі місцеві одеські підприємці) ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса", до статутного фонду якого було передано майно КП "Міжнародний аеропорт Одеса".
- У створеному ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" місцева громада отримала частку в розмірі 25% акцій, решта 75% акцій відійшли приватним власникам.
- Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з червня 2016 року.
- У квітні 2018 року нерухоме майно міжнародного аеропорту "Одеса" та 75% акцій компанії, яка ним володіє, були передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами.
- Але вже у листопаді Солом'янський районний суд Києва скасував передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами аеропорту "Одеса".
- У справах НАБУ фігурували мер Одеси Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман.